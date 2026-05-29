Elezioni comunali a Cesenatico nel 2027 Avs pensa al programma e lancia la piattaforma ' Decidiamo'

Sabato alle 17:30 in piazza Fiorentini a Cesenatico, si svolgerà il lancio della piattaforma partecipativa ‘Decidiamo’ da parte di un'alleanza politica locale. L'iniziativa mira a coinvolgere i cittadini nella definizione del programma per le elezioni comunali del 2027. La presentazione avverrà sul Porto Canale, con un evento aperto al pubblico. La piattaforma sarà utilizzata anche per costruire il programma in vista delle elezioni politiche del 2027.

Sabato pomeriggio, dalle ore 17:30, Alleanza Verdi e Sinistra sarà presente in piazza Fiorentini a Cesenatico, sul Porto Canale, per il lancio della piattaforma partecipativa ‘Decidiamo’, con cui verrà costruito il programma di Avs per le elezioni politiche del 2027.“Nel corso dell’iniziativa -. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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