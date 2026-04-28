Elezioni comunali Avs presenta le liste con la deputata Piccolotti

È stata annunciata al Teatro Metropolitano la lista di Avs in vista delle elezioni comunali di maggio, con la deputata Piccolotti presente all'evento. La lista sostiene il candidato sindaco del centrosinistra, Domenico Battaglia. La presentazione ha coinvolto i rappresentanti del partito e i candidati, confermando l’appoggio ufficiale alla candidatura di Battaglia. La campagna elettorale si avvicina con ufficiali le forze politiche coinvolte.

Presentata al Teatro Metropolitano la lista di Avs a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Domenico Battaglia alle elezioni comunali di maggio.Ad aprire l'incontro, in un teatro affollatissimo, è stata Elisabetta Piccolotti, deputata di Avs: "Una lista molto forte. È la prima volta.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate La deputata Piccolotti (Avs) con il candidato Costantini nei mercati della città: "Voto decisivo per cambiare la città"“È un bene che si torni a restituire a Pescara l’espressione democratica del voto, un’occasione che può aprire la porta a un vero cambiamento: dal... Elezioni comunali, Dario Rollo presenta la sua squadra: due liste, 48 candidati per "cambiare Cascina"Sono in tutto 48, suddisivisi in due liste da 24 componenti ciascuna: gli aspiranti e le aspiranti consiglieri e consigliere comunali che sostengono... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Quattro ventenni, diciotto donne: i 36 candidati di Alleanza Verdi Sinistra alle elezioni comunali; Elezioni Figline Incisa, AVS presenta la sua lista e i candidati al consiglio comunale; Centrosinistra, le ambizioni di Avs che si presenta ai nastri di partenza per sostenere Battaglia · ilreggino.it; Comunali a Reggio, Avs presenta la lista: pieno sostegno a Battaglia. Comunali, presentata la lista Avs. Battaglia: ‘In campagna toni inquietati, non dimentichiamo da dove siamo partiti’Il candidato sindaco del csx alla presentazione della lista di Avs con la deputata Piccolotti: Ha fatto bene Delfino a ricordare quanto si è fatto per il welfare ... citynow.it Comunali Reggio, Avs deposita la lista: ecco i 32 nomi per il ConsiglioAvs entra così ufficialmente nella fase più calda della campagna elettorale, con una squadra composta da 32 candidati al Consiglio comunale. Con il deposito della lista, Avs definisce la propria ... citynow.it #Elezioni comunali in #Toscana, migliaia in corsa, la carica dei candidati. “Vince chi pensa ai problemi concreti” x.com Quotidiano del Sud - L'Altravoce dell'Italia. . Due notizie sulle elezioni comunali di Reggio Calabria. #politica #calabria facebook