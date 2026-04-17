Elezioni comunali | Avs e Possibile compatti sul candidato sindaco Michele Marchetti

Alle elezioni comunali di Bondeno, l'alleanza tra Avs e Possibile ha annunciato il sostegno alla candidatura civica di Michele Marchetti come candidato sindaco. Le due forze politiche hanno invitato la comunità locale a condividere questa scelta, segnando un'intesa tra le parti in vista delle prossime consultazioni elettorali. La candidatura di Marchetti rappresenta un punto di riferimento per il loro progetto politico.

Nuove elezioni, nuove prospettive. Alleanza Verdi Sinistra e Possibile annunciano il proprio sostegno alla candidatura civica di Michele Marchetti a sindaco di Bondeno, invitando la comunità bondenese a fare altrettanto.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday“Marchetti rappresenta il profilo.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Verso le elezioni comunali, AVS e M5S compatti con Lanocita: i primi candidatiSta prendendo forma la compagine politica, marcatamente di sinistra, che sosterrà la candidatura a sindaco di Franco Massimo Lanocita. Leggi anche: Elezioni comunali a Carini, Giovanni Gallina candidato sindaco Contenuti e approfondimenti Elezioni, Marchetti in campo con una civicaE’ ufficiale. Scioglie le riserve Michele Marchetti (foto), ex comandante del distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Bondeno, e lancia ufficialmente la propria candidatura a sindaco di ... ilrestodelcarlino.it Marchetti candidato, è già duello. Vincenzi: Voglia di protagonismoIl panorama politico di Bondeno riscalda il centro destra. La notizia di ieri della candidatura a sindaco di Michele Marchetti (foto) ha scosso le fondamenta di quella che, fino a ieri, sembrava una ... ilrestodelcarlino.it