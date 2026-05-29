elezioni arezzo ceccarelli lancia il patto per arezzo

Arezzo, 29 maggio 2026 – Elezioni Arezzo, Ceccarelli l ancia il " Patto per Arezzo ": «Sei cantieri in 100 giorni. Maggioranza degli aretini vuole cambiare: pronti all'a pparentamento con Donati per battere la destra». «Il voto di lunedì ci ha consegnato un dato inequivocabile la stragrande maggioranza degli aretini, ben il 52%, ha espresso una forte e chiara domanda di cambiamento. I numeri ci sono e l'alternativa è pronta. Quella che abbiamo davanti è un'opportunità concreta, storica, per voltare pagina. Sarebbe un peccato imperdonabile se chi ha lavorato per anni verso questo obiettivo, criticando l'immobilismo della destra, ora non facesse tutto ciò che è necessario per coglierlo». 🔗 Leggi su Lanazione.it

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