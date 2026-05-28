Ceccarelli oggi presenta Il Patto per Arezzo
Oggi alle 15, al punto elettorale di Piazza San Michele, Ceccarelli presenta “Il Patto per Arezzo”. L’iniziativa coinvolge i candidati e i rappresentanti delle liste in vista delle prossime elezioni comunali. La presentazione si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza e senza ulteriori eventi pubblici annunciati. La candidata e i sostenitori sono attesi sul posto per illustrare le linee guida del patto e rispondere alle domande dei presenti.
Arezzo, 28 maggio 2026 – Oggi, giovedì 28 maggio alle, 15 al punto elettorale di P.za S.Michel e, Vincezo Ceccarelli – candidato sindaco della coalizione progressista – presenterà alla stampa “Il Patto per Arezzo”, la proposta rivolta agli elettori in vista del ballottaggio in programma il 6 e 7 Giugno. “Il primo turno delle elezioni – spiega Ceccarelli - ci ha consegnato un dato politico e matematico inequivocabile: la maggioranza assoluta degli aretini, ben il 56%, ha votato contro la continuità, bocciando la destra che ha governato male in questi anni e chiedendo una svolta per la nostra città. C’è una maggioranza di cittadini che ci chiede, ad alta voce, di cambiare rotta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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