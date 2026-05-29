Il secondo turno delle elezioni amministrative si svolgerà il 7 giugno, con votazioni dalle 8 alle 23, e il 8 giugno, dalle 7 alle 15. Le urne saranno aperte durante queste fasce orarie per consentire agli elettori di esprimere il loro voto. La consultazione riguarda le amministrative di diverse città italiane. Nessuna modifica è stata annunciata rispetto alle date precedenti. La partecipazione si svolgerà secondo le modalità standard previste per le elezioni.

Per il secondo turno delle elezioni amministrative si andrà a votare domenica 7 giugno - dalle 8 alle 23 - e lunedì 8 dalle 7 alle 15. Il ballottaggio è previsto per l'elezione del sindaco nei comuni con una popolazione superiore ai 15mila abitanti: tra questi Trani, Lecco, Macerata, Chieti e Agrigento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Elezioni amministrative, ballottaggi il 7 e 8 giugno

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