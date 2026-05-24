Elezioni amministrative | oggi e domani al voto anche in 54 Comuni pugliesi AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE Eventuali ballottaggi 7-8 giugno

Da noinotizie.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi e domani si svolgono le elezioni amministrative in 54 Comuni pugliesi, con i cittadini chiamati a votare dalle 7 alle 23 oggi e dalle 7 alle 15 domani. Complessivamente, in Italia si vota in 726 Comuni per eleggere nuovi sindaci e consigli comunali. Sono previsti eventuali ballottaggi il 7 e 8 giugno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si vota. Oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 o cittadini di 726 Comuni italiani fra cui 54 pugliesi sono chiamati a scegliere i nuovi sindaci e i nuovi consigli comunali. Eventuali ballottaggi 7-8 giugno. Alcune situazioni specifiche: Andria e Trani, le due città capoluogo (della stessa provincia) al voto quest'anno. Laterza, dovendo fare i conti con il calo demografico, ha un numero di abitanti attualmente inferiore a quindicimila, dunque cambia la modalità di scelta del sindaco e della composizione del consiglio comunale. ----- Tratto da tuttitalia.it: Città metropolitana di Bari Bitetto Capurso Conversano Corato Grumo... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

elezioni amministrative oggi e domani al voto anche in 54 comuni pugliesi aggiornamenti in tempo reale eventuali ballottaggi 7 8 giugno
© Noinotizie.it - Elezioni amministrative: oggi e domani al voto anche in 54 Comuni pugliesi AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE Eventuali ballottaggi 7-8 giugno
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Elezioni, i candidati dei due piccoli Comuni al voto in Oltrepò: Pizzale e Silvano Pietra

Video Elezioni, i candidati dei due piccoli Comuni al voto in Oltrepò: Pizzale e Silvano Pietra

Notizie e thread social correlati

Silenzio elettorale, oggi l’insediamento dei seggi: anche in 54 Comuni pugliesi ELENCO Elezioni amministrative, domani e lunedì al votoOggi alle 16 si insediano i seggi per il silenzio elettorale, in vista delle elezioni amministrative che si svolgono domani e lunedì in 54 Comuni...

Elezioni amministrative: presentati candidati sindaci e liste ELENCO COMUNI PUGLIESI AL VOTO Sono 54, primo turno 24-25 maggioIn vista delle elezioni amministrative, sono stati presentati i candidati sindaci e le liste in 54 comuni pugliesi, con il primo turno previsto il 24...

Temi più discussi: Elezioni amministrative 2026, 661 i comuni al voto nelle regioni a statuto ordinario; Amministrative, domenica 24 e lunedì 25 maggio seggi aperti in Sicilia; Elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Info utili; Elezioni amministrative: tutte le informazioni necessarie.

elezioni amministrative oggi eA che ora aprono e chiudono i seggi oggi, domenica 24 maggio, per le elezioni comunali 2026 in ItaliaSeggi aperti oggi, domenica 24 maggio, dalle ore 7:00 alle ore 23:00 (e domani fino alle ore 15:00) in circa 900 Comuni italiani per le elezioni comunali ... fanpage.it

elezioni amministrative oggi eElezioni amministrative: oggi e lunedì al voto in 894 comuni, 18 sono capoluogoAGI - Sono 6.624.575 gli elettori italiani chiamati al voto per il turno annuale delle elezioni amministrative 2026, dedicate al rinnovo dei consigli comunali e all'elezione diretta dei sindaci. Il vo ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web