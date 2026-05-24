Oggi e domani si svolgono le elezioni amministrative in 54 Comuni pugliesi, con i cittadini chiamati a votare dalle 7 alle 23 oggi e dalle 7 alle 15 domani. Complessivamente, in Italia si vota in 726 Comuni per eleggere nuovi sindaci e consigli comunali. Sono previsti eventuali ballottaggi il 7 e 8 giugno.

Si vota. Oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 o cittadini di 726 Comuni italiani fra cui 54 pugliesi sono chiamati a scegliere i nuovi sindaci e i nuovi consigli comunali. Eventuali ballottaggi 7-8 giugno. Alcune situazioni specifiche: Andria e Trani, le due città capoluogo (della stessa provincia) al voto quest'anno. Laterza, dovendo fare i conti con il calo demografico, ha un numero di abitanti attualmente inferiore a quindicimila, dunque cambia la modalità di scelta del sindaco e della composizione del consiglio comunale. ----- Tratto da tuttitalia.it: Città metropolitana di Bari Bitetto Capurso Conversano Corato Grumo... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Elezioni amministrative: oggi e domani al voto anche in 54 Comuni pugliesi AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE Eventuali ballottaggi 7-8 giugno

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