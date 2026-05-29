Elezioni a Mugnano i carabinieri tornano al Comune | acquisiti atti sulle schede elettorali

Notizia in breve

I carabinieri sono tornati nel municipio di Mugnano per acquisire atti relativi alle schede elettorali. Le indagini riguardano una presunta compravendita di voti durante l’ultima tornata elettorale. Non ci sono ancora dettagli sulle persone coinvolte o sui risultati delle verifiche. Le forze dell’ordine continuano a esaminare documenti e registrazioni per chiarire eventuali irregolarità. Nessuna conferma ufficiale sulle accuse o su eventuali provvedimenti.