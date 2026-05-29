Elezioni a Mugnano i carabinieri tornano al Comune | acquisiti atti sulle schede elettorali
I carabinieri sono tornati nel municipio di Mugnano per acquisire atti relativi alle schede elettorali. Le indagini riguardano una presunta compravendita di voti durante l’ultima tornata elettorale. Non ci sono ancora dettagli sulle persone coinvolte o sui risultati delle verifiche. Le forze dell’ordine continuano a esaminare documenti e registrazioni per chiarire eventuali irregolarità. Nessuna conferma ufficiale sulle accuse o su eventuali provvedimenti.
Proseguono le indagini dei carabinieri sulla presunta compravendita di voti emersa durante l’ultima tornata elettorale a Mugnano. I militari dell’Arma di Marano sono tornati presso la sede comunale, con particolare attenzione all’ufficio elettorale, per acquisire documentazione relativa ad alcune schede elettorali finite al centro dell’inchiesta. L’attività investigativa rappresenta un ulteriore sviluppo della vicenda che aveva portato alla denuncia di un operatore ecologico accusato di corruzione elettorale. L’uomo, secondo quanto emerso nelle prime fasi dell’indagine, sosteneva la candidatura di un politico successivamente eletto in Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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