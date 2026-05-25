Durante le elezioni comunali del 2026 a Mugnano, i Carabinieri hanno fermato un uomo in scooter che trasportava 11 schede elettorali. L'uomo è stato denunciato per corruzione elettorale. L'intervento è avvenuto durante le operazioni di controllo sul territorio. La polizia ha sequestrato le schede e avviato le indagini per chiarire il motivo del loro possesso e le eventuali responsabilità. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle circostanze dell'episodio.

I controlli dei Carabinieri vicino ai seggi nel Napoletano hanno portato a due denunce per corruzione elettorale durante le elezioni Comunali 2026. A Mugnano un netturbino di 49 anni è stato sorpreso con 11 tessere elettorali di altri cittadini e fac-simile precompilati nascosti nello scooter, mentre a Casandrino un trentanovenne è stato fermato con materiale propagandistico e 1.600 euro in contanti. Elezioni comunali 2026, blitz dei Carabinieri a Mugnano Nel corso delle votazioni per il rinnovo delle amministrazioni locali, i Carabinieri della stazione di Mugnano di Napoli della sezione operativa di Marano hanno intercettato un quarantanovenne nei pressi di un seggio scolastico in via Cristoforo Colombo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Elezioni Comunali 2026, uomo fermato a Mugnano in scooter con 11 schede: denunciato per corruzione elettorale

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