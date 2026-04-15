Porta napoletana presunti favori del consigliere agli imprenditori amici | acquisiti atti in Comune

I carabinieri del nucleo investigativo di Latina hanno acquisito nuovi documenti presso il Comune di Terracina nell'ambito delle indagini sulla gestione di una porta napoletana. Il procedimento riguarda sospetti favori da parte di un consigliere agli imprenditori amici. La ricerca di atti amministrativi prosegue sotto la guida del tenente colonnello Antonio De Lise.

I carabinieri del nucleo investigativo di Latina, guidati dal tenente colonnello Antonio De Lise, acquisiscono nuovi atti al Comune di Terracina. Si tratta di un approfondimento investigativo che costituisce uno stralcio dell'indagine “Porta napoletana”, che lo scorso dicembre aveva portato.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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