Eleonora e Omar, entrambi affetti da sclerosi multipla, si sono conosciuti come volontari in un’associazione dedicata alla malattia. Utilizzano le proprie esperienze per supportare i giovani con diagnosi simili. La loro relazione si basa sulla collaborazione e il sostegno reciproco, con la convinzione che insieme possano affrontare meglio le sfide quotidiane legate alla condizione. Nonostante le difficoltà, hanno costruito un legame che rafforza il loro impegno nel volontariato.

Eleonora, dai primi sintomi alla diagnosi «Ho scoperto di avere la sclerosi multipla nel 2014, a 21 anni. Avevo dei sintomi che inizialmente ho di fatto sottovalutato. Avvertivo formicolii che associavo più che altro alla pressione bassa di cui soffrivo. Poi però ci sono stati episodi di diplopia: vedevo doppio e dall'occhio sinistro anche un po' annebbiato. Mio padre, che per una casualità aveva conosciuto una persona cui era stata diagnosticata la sclerosi multipla grazie a questi sintomi, mi ha portata subito al Pronto Soccorso Oftalmico. Lì hanno un po' sottovalutato la sintomatologia, per loro si trattava di pigrizia oculare, per cui sono tornata a casa sollevata e mio padre mi ha persino detto: "Sono contento, perché sai, adesso che abbiamo scongiurato questo pericolo te lo posso dire: ho avuto paura che fosse altro". 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Eleonora e Omar, dalla sclerosi multipla all'amore nato dentro AISM: «Come volontari, partiamo dalle esperienze personali per aiutare i giovani con diagnosi. Il punto di forza della nostra relazione? Siamo una squadra: dove non arriva uno, arriva l'altro»

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