Eleonora ce la fa | la campionessa torinese de L' Eredità vince per la prima volta al Torneo dei Campioni

Eleonora Chiarot, campionessa torinese de L'Eredità, ha vinto per la prima volta al Torneo dei Campioni, dopo aver partecipato a 17 puntate in questa stagione. In nove occasioni è arrivata alla ghigliottina, senza mai riuscire a portare a casa un premio. La vittoria arriva al termine di questa competizione speciale, che premia i concorrenti più persistenti del programma. La sua vittoria segna un risultato storico per la partecipante, che non aveva mai vinto prima di questa occasione.

C'è voluto il torneo dei campioni dell'Eredità per incoronare Eleonora Chiarot. La campionessa torinese in questa stagione ha preso parte a 17 puntate arrivando 9 volte alla ghigliottina, ma non era mai riuscita a vincere neppure un euro.Il riscatto dopo la beffa di "dolce-amaro"Eleonora, entrata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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