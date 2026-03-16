Eleonora la campionessa torinese de L' Eredità perde altri 100 mila euro | otto volte a La Ghigliottina senza vittoria

Eleonora, campionessa torinese de L'Eredità, ha perso altri 100 mila euro dopo aver partecipato otto volte a La Ghigliottina senza riuscire a vincere. La concorrente si è avvicinata all’obiettivo più volte, ma ogni tentativo si è concluso senza successo. La sua presenza nel programma si protrae da diverse puntate, e questa serie di eliminazioni ha portato a un nuovo risultato negativo.

Otto volte a La Ghigliottina e nessuna vittoria. Eleonora, la campionessa torinese de L'Eredità, arriva ancora una volta a un passo dall'agognata vittoria, ma il lieto finale, ancora una volta è rimandato. La tutor dell'insegnamento, che aiuta gli studenti in materie ostiche come il latino e il greco, nella puntata di ieri, domenica 15 marzo, ha purtroppo lasciato sul piatto 100.000 euro. "A casa prendeva spesso le parole de La Ghigliottina ma invece, fino ad adesso, non c'è stata fortuna. Tutti ti applaudono, tutti, sono con te, comprese Le professoresse", l'ha incitata Marco Liorni. Eleonora tra se e sé avrà anche pensato al suo mantra che ha riassunto in una poesia dedicata al quiz che si conclude dicendo: "Io continuo con la mia positività per andarmi a prendere questa benedetta eredità". 🔗 Leggi su Torinotoday.it Articoli correlati Eleonora, sesta Ghigliottina senza vittoria per la campionessa di Torino a L'Eredità: perde 90 mila euroEleonora, la campionessa di Torino de L'Eredità, si è fermata per la sesta volta a La Ghigliottina, a un passo dalla vittoria. Eleonora, la campionessa di Torino perde 100 mila euro a l'Eredità: "dolce" le costa la vittoria a La GhigliottinaNon era "dolce" la parola-tabellone della Ghigliottina nella puntata di ieri, martedì 10 marzo su Raiuno, de L'Eredità. Altri aggiornamenti su Eleonora la campionessa torinese de... Temi più discussi: Eleonora, la campionessa di Torino perde 100 mila euro a l'Eredità: dolce le costa la vittoria a La Ghigliottina; La campionessa torinese, Eleonora, sfiora i 90 mila euro a L’Eredità: decisivo il salotto di Piazza San Carlo; Eleonora, la campionessa di Torino dedica una poesia a L'Eredità ma non basta: perde per la settima volta a La Ghigliottina; L’Eredità, la torinese Eleonora ancora a un passo dal premio: sesta Ghigliottina senza vittoria, sfumano 90 mila euro. L’Eredità, la torinese Eleonora ancora a un passo dal premio: sesta Ghigliottina senza vittoria, sfumano 90 mila euroLa campionessa di Torino arriva di nuovo al gioco finale del quiz di Rai 1 ma sbaglia la parola decisiva. Stasera tornerà in gara per la tredicesima puntata Ancora una volta a un soffio dalla vittoria ... msn.com Eleonora, la campionessa di Torino dedica una poesia a L'Eredità ma non basta: perde per la settima volta a La GhigliottinaNeppure la 14esima serata a L'Eredità è stata fortunata per Eleonora. La campionessa di Torino, da quasi due settimane protagonista del preserale condotto da Marco Liorni, è nuovamente arrivata, per l ... torinotoday.it Eleonora Daniele #ierieoggi Dal Grande Fratello a Storie Italiane - facebook.com facebook h h La nostra Eleonora Incardona ci presenta #LazioMilan #SerieAEnilive #DAZNBetClub #DAZN x.com