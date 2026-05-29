Electrolux ha presentato un piano di dismissione che prevede la riduzione di circa 500 posti di lavoro presso lo stabilimento di Porcia. Il sindaco locale ha espresso preoccupazione riguardo alle possibili conseguenze sul territorio, chiedendo chiarimenti sul futuro dell’azienda e sull’impatto per le famiglie coinvolte. Il piano è stato inviato al Ministero, ma non sono stati divulgati dettagli specifici sulle motivazioni e sulle modalità di attuazione. La decisione riguarda un’area con un’ampia presenza occupazionale.

? Punti chiave Cosa nasconde davvero il piano presentato da Electrolux al Ministero?. Come influirà la riduzione degli esuberi sulle famiglie di Porcia?. Perché la distinzione tra riorganizzazione e dismissione è così netta?. Chi dovrà gestire l'impatto economico sulle attività del territorio?.? In Breve Rischio per 262 operai e 262 implegati dello stabilimento di Porcia.. Impatto economico diretto su botteghe e attività commerciali del centro locale.. Strategia aziendale non orientata alla riconversione ma alla riduzione territoriale.. Almeno 500 posti di lavoro sono a rischio a Porcia dopo le recenti dichiarazioni del ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, che ha descritto la proposta di Electrolux come un piano di dismissione anziché industriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Electrolux a Porcia: Ciriani allarme su 500 posti, piano di dismissione

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