Il governo ha respinto il piano presentato da Electrolux, definendolo inaccettabile e sottolineando la necessità di tutelare i posti di lavoro. La questione riguarda le norme del Green Deal che, secondo quanto riferito, penalizzano la produzione dell'azienda. La discussione si concentra sulle possibili strategie del governo per evitare la chiusura degli stabilimenti e mantenere attiva la produzione nel settore.

? Punti chiave Come potrà il governo evitare il modello di chiusura degli stabilimenti?. Perché le norme del Green Deal penalizzano la produzione di Electrolux?. Quali misure europee potrebbero proteggere i siti produttivi dal mercato cinese?. Come influirà l'incontro del 25 maggio sul futuro dei lavoratori?.? In Breve Tavolo istituzionale fissato per il 25 maggio presso il ministero.. Massimilia Fedriga avverte rischi di deindustrializzazione per i territori coinvolti.. Green Deal europeo favorisce la concorrenza asiatica contro la produzione europea.. Electrolux ha già chiuso stabilimenti in Ungheria e negli Stati Uniti.. Il ministro Adolfo Urso ha bocciato il piano presentato da Electrolux a Bologna martedì scorso, definendo inaccettabile la proposta dell’azienda durante la manifestazione R2I tenutasi in fiera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Electrolux, Urso boccia il piano: ‘Inaccettabile’, serve tutela posti

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