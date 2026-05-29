L’attaccante della Roma e l’influencer bergamasca si sono sposati con rito civile a Roma. La cerimonia è stata celebrata in una location cittadina e sono state condivise alcune foto dell’evento. Non sono stati forniti dettagli su eventuali testimoni o altri partecipanti. La coppia ha scelto di rendere pubblica la notizia attraverso i propri canali social.

È il coronamento di una relazione iniziata nel 2020 e vissuta a lungo lontano dai riflettori. Nonostante la notorietà di entrambi (lui è tra i volti più amati del calcio italiano, lei influencer, conduttrice e dj con milioni di follower sui social), Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani hanno scelto fin dall’inizio la riservatezza e hanno condiviso pochissimo della loro vita privata. Le prime vere conferme del legame sono arrivate soltanto nel 2023. Dopo un gol importante segnato dal calciatore con la Roma, Ludovica Pagani aveva pubblicato una foto accompagnata da una dedica semplice ma eloquente: «Il migliore», con un cuore rosso. Da quel momento i due hanno iniziato a lasciare intravedere sui social momenti della loro quotidianità e del loro rapporto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati: le foto e il racconto del matrimonio

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El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati, il matrimonio nella chiesa sconsacrata a Roma

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Temi più discussi: El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati, le foto del 'sì' a Roma; Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati: le immagini del rito civile; Roma, El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati; El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati: il sì a Roma, all'ombra del Colosseo.

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