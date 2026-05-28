El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati | il sì in comune prima del matrimonio a giugno e lo scherzo sul gol Champions

El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati con un matrimonio civile, seguito da un matrimonio religioso a giugno. La coppia ha condiviso un momento speciale prima delle nozze ufficiali. Nei giorni scorsi, El Shaarawy ha festeggiato un importante risultato con la Roma. La cerimonia ha avuto luogo pochi giorni dopo questa vittoria. La coppia ha anche scherzato pubblicamente su un gol in Champions League.

Settimana ricca di emozioni straordinarie per Stephan El Shaarawy che, a distanza di pochissimi giorni dal traguardo sportivo raggiunto sul campo con la maglia della Roma, ieri ha celebrato il proprio matrimonio con la compagna Ludovica Pagani. I due si sono uniti in rito civile con una cerimonia intima in comune, scatenando una forte commozione che ha rigato il volto di entrambi i neo sposi al momento dello scambio delle promesse. L’evento rappresenta solo il primo passo ufficiale per la coppia, che ha condiviso la propria gioia con i fan attraverso una serie di scatti fotografici pubblicati sui canali social ufficiali, accompagnati da una didascalia esplicativa che proietta già l’attenzione verso i festeggiamenti religiosi previsti per il prossimo mese di giugno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati, il matrimonio nella chiesa sconsacrata a Roma

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Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati: il matrimonio precede il rito religioso a giugnoStephan El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono uniti in matrimonio con un rito civile celebrato a Roma, in una chiesa vicino alle Terme di Caracalla.

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