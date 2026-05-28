Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati | il matrimonio precede il rito religioso a giugno

Da ildifforme.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono uniti in matrimonio con un rito civile celebrato a Roma, in una chiesa vicino alle Terme di Caracalla. La cerimonia si è svolta prima del rito religioso previsto per giugno. Non sono stati forniti dettagli su eventuali testimoni o altri partecipanti. La coppia ha scelto di ufficializzare la relazione con questa cerimonia prima del rito religioso.

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Un rito civile celebrato a Roma in una chiesa a Caracalla. Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati: ecco tutti i dettagli delle nozze E’ tempo di novità nella vita diStephan El Shaarawy. Prima l’addio allaAS Roma, squadra in cui giocava da 10 anni, poiil matrimonio con Ludovica Pagani,sua compagna da 6 anni.Il fatidico “sì” pronunciato in una chiesa sconsacrata nel centro di Roma con rito civile, ha anticipato la cerimonia religiosa che si terrà a giugno. Ecco tutti i dettagli della celebrazione. Stephan El Shaarawyha lasciato un grande amore ma al contempo ne ha incoronato un altro. LaAS Romaha fatto parte della vita del calciatore per ben 10 anni e il percorso si è concluso con un gol nell’ultima partita, la stessa che ha sancito la qualificazione in Champions League. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati, il matrimonio nella chiesa sconsacrata a Roma

Video El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati, il matrimonio nella chiesa sconsacrata a Roma

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