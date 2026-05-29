Il ministro dell’Interno ha chiesto di chiarire i fatti avvenuti a Modena, definendoli complessi e di difficile interpretazione. Ha sottolineato la necessità di approfondire le circostanze e ha espresso preoccupazione per un possibile rischio di integralismo in Italia. La vicenda riguarda un individuo con presunti problemi psichiatrici, ma le autorità intendono fare chiarezza sulle responsabilità e sui motivi alla base degli eventi. Nessuna conclusione è stata ancora raggiunta.

Modena, 29 maggio 2026 – “Dei fatti di Modena, sui quali serve fare piena luce, è molto difficile avere un’idea definitiva perché ci sono informazioni che vanno in un senso e nell’altro, cioè sia nel senso del caso psichiatrico, sia nel senso di precedenti che erano invece legati anche a un’idea di fondamentalismo. Attendiamo quindi il lavoro degli inquirenti e della magistratura per una lettura definitiva”. Sono state queste ieri mattina le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni nel corso di un intervento a Mattino Cinque. Arrivo Mattarella e Meloni all’ospedale di Baggiovara. Meloni: “Rischio integralismo islamico pericolo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - El Koudri, Meloni: fare piena luce. “Caso psichiatrico? Fatti da chiarire. Rischio integralismo reale in Italia”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Meloni: “Integralismo islamico pericolo reale. Su Modena fare piena luce”Una persona è stata arrestata a Modena dopo un episodio sospetto legato a presunte attività di integralismo islamico.

Auto sulla folla a Modena: Mattarella e Meloni dai feriti. El Koudri non risponde al giudice. Piantedosi: “Disagio psichiatrico”Il 17 maggio 2026, il presidente della Repubblica e la presidente del Consiglio sono stati visitatori presso i feriti coinvolti in un incidente...

Temi più discussi: El Koudri, Meloni: fare piena luce. Caso psichiatrico? Fatti da chiarire. Rischio integralismo reale in Italia; Modena, Travaglio a La7: Salvini chiede la revoca della cittadinanza di El Koudri? La Lega ormai è disperata e in crollo di consensi; C’è solo una nazionalità, l'umanità: tra politica e cittadinanza, il reportage da Modena dopo l'attentato; Meloni: 'Solidarietà a Schlein, parole consigliera Lega inaccettabili'.

Strage sfiorata a Modena: Salim El Koudri è italiano ma il governo Meloni si divide tra coraggio e leggi razziali. Tajani e Piantedosi escludono la matrice terrorista, poi, intimiditi dall’offensiva di Salvini, un po’ frenano. In Fratelli d’Italia Donzelli è più prudente, B x.com

Modena, El Koudri dal carcere: 'Sapevo che quel giorno sarei morto' reddit

Giorgia Meloni: I fatti di Modena vanno ancora chiariti, ma il rischio dell’integralismo islamico in Italia è realeMODENA. Al di là dei fatti drammatici di Modena su cui serve fare piena luce, è chiaro a tutti che il rischio dell’integralismo islamico è reale. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Mel ... msn.com

Salim El Koudri non ha risposto ai pm. Meta ha cancellato i suoi post sui social, ma non erano di contenuto jihadistaIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi visiterà i feriti nel grave episodio avvenuto ieri a Modena. Alle 11 sarà all’Ospedale Baggiovara di Modena e alle 12 all’Ospedale Maggiore di Bol ... gazzettadiparma.it