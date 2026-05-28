Meloni | Integralismo islamico pericolo reale Su Modena fare piena luce

Una persona è stata arrestata a Modena dopo un episodio sospetto legato a presunte attività di integralismo islamico. Le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli dell’accaduto, mentre le autorità hanno dichiarato che, al di là di quanto successo, il rischio di estremismo religioso rappresenta una minaccia concreta. La polizia ha confermato di voler fare piena luce sulla vicenda e di indagare fino in fondo.

“Al di là dei fatti drammatici di Modena, sui quali serve fare piena luce e andare fino in fondo, il rischio dell’integralismo islamico è un pericolo reale”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di Mattino Cinque su Canale 5. Un fenomeno, ha aggiunto, che “qualcuno denuncia da molto prima” e che lei stessa sostiene di aver denunciato “da prima di arrivare al governo”. La premier ha collegato il tema anche alla linea dell’esecutivo sull’immigrazione e sulla sicurezza. “È una delle ragioni della nostra politica di lotta all’immigrazione illegale di massa che, stando al numero degli sbarchi quest’anno, sta dando risultati importanti”, ha spiegato Meloni, indicando anche “la politica di rafforzamento dei presidi di sicurezza”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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