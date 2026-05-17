Il 17 maggio 2026, il presidente della Repubblica e la presidente del Consiglio sono stati visitatori presso i feriti coinvolti in un incidente avvenuto a Modena, dove un’auto ha investito un gruppo di persone. Tra i feriti, alcuni sono rimasti ricoverati in ospedale, mentre altri sono stati dimessi. Nel frattempo, un uomo coinvolto nell’incidente non ha risposto alle domande del giudice. Il ministro dell’interno ha commentato che il comportamento dell’uomo potrebbe essere legato a un disagio psichiatrico.

MODENA – Sono andati al capezzale dei feriti, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi 17 maggio 2026. Mentre si è avvalso della facoltà di non rispondere Salim El Koudri, il 31enne fermato con l’accusa di strage per aver falciato la folla nel pomeriggio di sabato in centro a Modena. Dalle prime analisi condotte dagli investigatori sul cellulare e sui device che sono stati sequestrati non sono emerse tracce né elementi che facciano pensare a una radicalizzazione del giovane di origini marocchine, nato a Bergamo e residente a Ravarino, in provincia di Modena. La convalida nel fermo è attesa nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Auto sulla folla a Modena: Mattarella e Meloni dai feriti. El Koudri non risponde al giudice. Piantedosi: “Disagio psichiatrico”

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Auto sulla folla a Modena, Mattarella e Meloni visitano i feriti. Ai medici: Grazie per ciò che fate

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