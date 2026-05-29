Durante la diciannovesima tappa del Giro d’Italia, Einer Rubio ha accusato Giulio Ciccone di non aver mantenuto la parola, affermando che bisogna essere uomini prima che ciclisti. Rubio ha commentato pubblicamente il comportamento di Ciccone, coinvolgendo la discussione in un confronto acceso. La disputa ha attirato l’attenzione durante la corsa, senza ulteriori dettagli sul contesto o sulle conseguenze.

Il litigio tra Giulio Ciccone ed Einer Rubio ha animato la diciannovesima tappa del Giro d’Italia: le scintille si sono accese sulla strada che conduceva ad Alleghe, ma poi i toni si sono alzati nelle dichiarazioni rilasciate al termine della frazione, con parole pesanti rivolte dall’abruzzese al colombiano e la successiva replica piccata del sudamericano. Un botta e risposta decisamente animato e che ha messo ulteriore pepe a una giornata molto movimentata e indubbiamente avvincente. L’alfiere della Lidl-Trek era andato in fuga da lontano con il chiaro obiettivo di fare incetta di punti e balzare al comando della classifica riservata ai migliori scalatori, in modo da indossare la sempre ambita magli azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Einer Rubio risponde a Ciccone: “Non hai mantenuto la parola. Bisognerebbe essere uomini prima che ciclisti…”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Giro d'Italia, rabbia Ciccone dopo la tappa: "Einer Rubio è un piccolo corridore"Durante la tappa del Giro d'Italia, un confronto tra due corridori ha acceso la corsa.

La handbike, le lacrime e la carezza del figlio Niccolò: “Addio Alex Zanardi, ci hai insegnato a essere uomini”Il 5 maggio 2026 una piazza di Padova si è riempita di persone per ricordare Alex Zanardi.

Argomenti più discussi: RUBIO Einer; Caruso, Garofoli, Pellizzari: tre fatiche molto diverse; CicloMercato 2027, Igor Arrieta, Einer Rubio e Toms Skuji?š vicini al rinnovo con le proprie squadre; RUBIO Einer.

TAPPA 19: FELTRE - ALLEGHE (151 km) ????? Jonas Vingegaard ???? Davide Piganzoli, Jai Hindley ??? Felix Gall, Thymen Arensman ?? Giulio Ciccone, Damiano Caruso ? Giulio Pellizzari, Einer Rubio #Giro109 x.com