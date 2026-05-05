Il 5 maggio 2026 una piazza di Padova si è riempita di persone per ricordare Alex Zanardi. La cerimonia si è svolta in un momento di grande commozione, con alcune lacrime e un figlio che ha dato una carezza al volto del padre. Tra i presenti, molti hanno portato la handbike come simbolo della sua passione. L’evento ha celebrato la vita di Zanardi e il suo insegnamento sulla forza dell’uomo.

Padova, 5 maggio 2026 – Il senso di Alex Zanardi per la vita. È tutta in questa piazza piena di gente, la tua eredità. In questa moltitudine di anime e cuori che hai saputo toccare e che è venuta a renderti l’omaggio che meriti, almeno duemila anche se il cielo di Padova non ha regalato luce come facevano i tuoi sorrisi, ma solo lacrime (foto). Fa lo stesso, chi ti ha capito non si poteva certo scoraggiare per due gocce in Prato della Valle, fuori dalla basilica di Santa Giustina, a pochi metri dal traguardo della prima Maratona che hai vinto, perché tutto si tiene. Addio a Zanardi, l'omelia: "Corpo preso, ma anima è sfuggita" (atex.dam.standard.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La handbike, le lacrime e la carezza del figlio Niccolò: “Addio Alex Zanardi, ci hai insegnato a essere uomini”

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