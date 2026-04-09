Educare a contare al via il progetto Soroptimist-Consob per lezioni di finanza nelle scuole

Il progetto “Educare a contare” prenderà il via mercoledì 10 aprile alle 15,30 presso la sede centrale dell’istituto comprensivo “Garibaldi” di Realmonte. L’iniziativa è promossa dal Soroptimist International d’Italia in collaborazione con Consob e si svolgerà nel biennio 2026-2027. La prima sessione prevede un incontro dedicato alle scuole della zona, con l’obiettivo di introdurre lezioni di finanza agli studenti.

Mercoledì 10 aprile alle 15,30, nella sede centrale dell’istituto comprensivo “Garibaldi” di Realmonte, si terrà il primo incontro del progetto “Educare a contare”, promosso dal Soroptimist International d’Italia in collaborazione con Consob per il biennio 2026-2027.L’iniziativa, che potrà essere. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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