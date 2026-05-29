Eduardo De Crescenzo | Essenze Jazz 2026 l’album manifesto del suo percorso artistico per la prima volta anche in doppio vinile
L’album “Essenze Jazz 2026” di Eduardo De Crescenzo, considerato il manifesto del suo percorso artistico, è stato ristampato in doppio vinile dopo essere stato esaurito nei negozi. La pubblicazione, distribuita da BMG, permette di ascoltare nuovamente il disco, che rappresenta una tappa significativa nella carriera del musicista. La versione in vinile è disponibile per l’acquisto, offrendo ai fan un’edizione che valorizza la qualità sonora e il formato fisico.
NAPOLI – Da tempo esaurito nei negozi, BMG restituisce al pubblico uno dei progetti più importanti e rappresentativi del percorso artistico di Eduardo De Crescenzo: “ESSENZE JAZZ”, l’album pubblicato originariamente nel 2013 in versione CD su etichetta EmArcy – Universal Classics & Jazz torna finalmente disponibile su tutte le piattaforme digitali da oggi e per la prima volta anche in una preziosa edizione doppio vinile dal titolo “ESSENZE JAZZ 2026”. In scaletta i brani più rappresentativi della sua produzione: “Ancora”, “L’odore del mare”, “E la musica va”, “Dove”, “Il racconto della sera”, “La vita è un’altra”, “Naviganti”, “Sarà così”. canzoni che sembrano rincorrere il futuro, che rifioriscono di generazione in generazione con insolita freschezza, con la forza dei grandi classici. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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