Eduardo De Crescenzo | Essenze Jazz 2026 l’album manifesto del suo percorso artistico per la prima volta anche in doppio vinile

Notizia in breve

L’album “Essenze Jazz 2026” di Eduardo De Crescenzo, considerato il manifesto del suo percorso artistico, è stato ristampato in doppio vinile dopo essere stato esaurito nei negozi. La pubblicazione, distribuita da BMG, permette di ascoltare nuovamente il disco, che rappresenta una tappa significativa nella carriera del musicista. La versione in vinile è disponibile per l’acquisto, offrendo ai fan un’edizione che valorizza la qualità sonora e il formato fisico.