Un cantautore italiano ha comunicato una nuova data per il suo concerto all’Arena Flegrea, prevista per il 19 settembre. La performance si svolgerà dopo il tutto esaurito delle prevendite per l’evento del 30 giugno. Nel frattempo, è stato pubblicato il vinile intitolato “Essenze Jazz”. Questa annuncio arriva a seguito del successo delle vendite dei biglietti e della recente uscita del disco.

il 19 settembre, dopo il sold out in prevendita per il concerto del 30 giugno e l’uscita del vinile “Essenze Jazz”. Insieme con Eduardo, sul palco dell’Arena Flegrea, un ensemble di musicisti tra i più prestigiosi della scena musicale contemporanea: Enzo Pietropaoli al contrabbasso, Marcello Di Leonardo alla batteria, Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, Daniele Scannapieco al sassofono e Susanna Krasznai al violoncello e, ovviamente, la sua fisarmonica, firma inconfondibile del suo sound. In scaletta, i brani del suo vasto e curato repertorio: Ancora, L’odore del mare, E la musica va, Dove, Il racconto della sera, La vita è un’altra, Naviganti, Sarà così . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Eduardo De Crescenzo annuncia una nuova data all’Arena Flegrea

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