Eduardo De Crescenzo all' Arena Flegrea | sold out il concerto del 30 giugno nuova data il 19 settembre

Il concerto di Eduardo De Crescenzo previsto per il 30 giugno all'Arena Flegrea ha registrato il tutto esaurito in prevendita. Per questa ragione, gli organizzatori hanno comunicato una seconda data, fissata per il 19 settembre. La prima data è stata confermata come sold out, portando a una modifica del calendario degli eventi dell'artista in città. La nuova data è stata annunciata ufficialmente e si svolgerà sempre presso la stessa arena.

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