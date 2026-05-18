Eduardo De Crescenzo all' Arena Flegrea | sold out il concerto del 30 giugno nuova data il 19 settembre
Il concerto di Eduardo De Crescenzo previsto per il 30 giugno all'Arena Flegrea ha registrato il tutto esaurito in prevendita. Per questa ragione, gli organizzatori hanno comunicato una seconda data, fissata per il 19 settembre. La prima data è stata confermata come sold out, portando a una modifica del calendario degli eventi dell'artista in città. La nuova data è stata annunciata ufficialmente e si svolgerà sempre presso la stessa arena.
Dopo il rapido sold out in prevendita del concerto di Eduardo De Crescenzo in programma per martedì 30 giugno nella più grande arena all’aperto del sud Italia, Noisy Naples Fest annuncia in rassegna una nuova data dell’artista per sabato 19 settembre.Insieme con Eduardo, sul palco dell’Arena. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Sullo stesso argomento
Eduardo De Crescenzo torna all’Arena Flegrea di Napoli con “Essenze Jazz”: concerto il 30 giugnoEduardo De Crescenzo è un artista singolare, il grande pubblico lo scopre in quel Sanremo del 1981 con ANCORA che in pochi giorni si trasforma in un...
Leggi anche: Eduardo De Crescenzo in concerto all’Arena Flegrea di Napoli con “Essenze Jazz”
Eduardo De Crescenzo Sold Out all'Arena Flegrea: Nuovo Concerto il 19 Settembre 2026Dopo il rapido sold out della data del 30 giugno, Eduardo De Crescenzo torna a Napoli con un nuovo concerto all'Arena Flegrea, previsto per il 19 settembre 2026. L'artista sarà accompagnato da un ense ... cronachedellacampania.it
Eduardo De Crescenzo raddoppia all'Arena Flegrea, nuovo show il 19 settembreDopo il sold out in prevendita del concerto di Eduardo De Crescenzo in programma per martedì 30 giugno all'Arena Flegrea, Noisy Naples Fest annuncia in rassegna una nuova data dell'artista per sabato ... ansa.it