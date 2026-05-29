Un progetto del Majorana mira a integrare l'intelligenza artificiale nell'edilizia per formare i futuri esperti del settore. La collaborazione si concentra su come la digitalizzazione influenzerà i lavori nei cantieri e quali strumenti saranno adottati per tutelare i dati dei lavoratori. La proposta prevede corsi specifici e misure di sicurezza informatica per garantire un utilizzo sicuro delle nuove tecnologie nel comparto edilizio.

? Domande chiave Come cambierà il lavoro nei cantieri grazie alla nuova sinergia digitale?. Quali misure adotterà la scuola per proteggere i dati dei lavoratori?. Perché l'intelligenza artificiale non sostituirà i professionisti dell'edilizia locale?. Come si trasformeranno le competenze scolastiche in capacità operative nei cantieri?.? In Breve Angelo Contessa e Salvatore Giuliano presentano l'iniziativa presso l'IISS Majorana di Brindisi.. Il progetto integra la tradizione edilizia locale con le tecnologie digitali avanzate.. L'obiettivo è aumentare la produttività senza sostituire il lavoro umano nei cantieri.. Il percorso formativo garantisce la protezione dei dati personali degli utenti coinvolti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Edilizia e IA: il progetto del Majorana per formare i futuri esperti

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