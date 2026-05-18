MicroMar Global | i giovani ricercatori del Majorana presentano il progetto al Senato

Una delegazione di venti studenti del liceo Ettore Majorana di Latina si è recata alla sala Isma del Senato per presentare i risultati del progetto MicroMar Global, al quale lavorano da diversi anni. I giovani ricercatori hanno illustrato i dettagli della ricerca e i progressi compiuti, incontrando rappresentanti istituzionali. La presentazione si inserisce nel percorso di studio e approfondimento portato avanti dagli studenti nel campo delle scienze marine e ambientali.

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