Parto e gestione del dolore | gli esperti guidano i futuri genitori
Giovedì prossimo alle 10, si terrà un incontro nella sala riunioni del terzo piano del padiglione Valsalva dell’ospedale Morgagni-Pierantoni, dedicato alla gestione del dolore durante il parto. L’evento fa parte del ciclo informativo Nascere a Forlì 2026 e mira a fornire informazioni ai futuri genitori su come affrontare il dolore nel corso del parto.
Giovedì prossimo alle ore 10, la sala riunioni situata al terzo piano del padiglione Valsalva dell’ospedale Morgagni-Pierantoni ospiterà un nuovo appuntamento del ciclo informativo Nascere a Forlì 2026. L’iniziativa punta a creare un legame diretto tra le famiglie e gli specialisti per accompagnare il percorso della nascita con maggiore consapevolezza. Per partecipare all’incontro dedicato alla genitorialità non sarà necessaria alcuna iscrizione preventiva e l’accesso risulterà gratuito per tutti i cittadini interessati. Un dialogo multidisciplinare tra medici e futuri genitori. L’incontro si concentrerà sul tema del travaglio e su come affrontare al meglio questo momento cruciale attraverso un confronto attivo con diverse figure professionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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