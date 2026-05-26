Parto e gestione del dolore | gli esperti guidano i futuri genitori

Giovedì prossimo alle ore 10, la sala riunioni situata al terzo piano del padiglione Valsalva dell’ospedale Morgagni-Pierantoni ospiterà un nuovo appuntamento del ciclo informativo Nascere a Forlì 2026. L’iniziativa punta a creare un legame diretto tra le famiglie e gli specialisti per accompagnare il percorso della nascita con maggiore consapevolezza. Per partecipare all’incontro dedicato alla genitorialità non sarà necessaria alcuna iscrizione preventiva e l’accesso risulterà gratuito per tutti i cittadini interessati. Un dialogo multidisciplinare tra medici e futuri genitori. L’incontro si concentrerà sul tema del travaglio e su come affrontare al meglio questo momento cruciale attraverso un confronto attivo con diverse figure professionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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