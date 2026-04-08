Ai Fashion Trust Awards 2026, tenutisi nella Città degli Angeli, si sono viste diverse celebrità. Tra queste, Cameron e Pamela Anderson hanno scelto look audaci, con alcuni outfit che hanno messo in mostra la loro pelle. La cerimonia, dedicata a supportare giovani designer emergenti, ha attirato l’attenzione anche per le scelte di stile delle star presenti. La manifestazione si svolge annualmente e non ha scopo di lucro, fornendo risorse e mentoring ai talenti emergenti nel settore moda.

Nella Città degli Angeli è stata la volta dei Fashion Trust Awards 2026, cerimonia annuale no-profit atta a sostenere e finanziare i più talentuosi designer di moda emergenti, per fornire loro le risorse economiche e il mentoring necessari a far crescere i propri progetti. Questa sesta edizione è stata presentata dalla comica e attrice Ego Nwodim presso i Nya Studios, precisamente in una sala color smeraldo e illuminata da suggestive luci rosa, dove gli ospiti hanno potuto gustare buon cibo e ascoltare musica dal vivo. Durante la serata si sono visti premiati i risultati raggiunti nei settori del prêt-à-porter, della gioielleria, degli accessori, del design e della sostenibilità, con l’incoronazione di Tory Burch come stilista dell’anno e Michèle Lamy con il premio alla carriera. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Dove Cameron e Pamela Anderson, nude look e generazioni a confronto ai Fashion Trust Awards 2026

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