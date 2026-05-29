Ecco come inizia L’Erede

Barbara D’urso si gioca Carramba a Ballando. Ecco perchè non si doveva sapere BOOM! Ecco il possibile nuovo arrivo nella giuria di Ballando con le Stelle Gli intrighi de L’Erede sono pronti a tenere compagnia ai telespettatori di Canale 5. Questa sera, venerdì 29 maggio 2026, incomincia in prime time la nuova dizi turca con protagonisti Ilhan Sen, Aybüke Pusat e Biran Damla Yilmaz. Ambientata a Urfa, la serie vede al centro della scena un giovane chirurgo diviso tra due mogli a causa di un’antica faida familiare. In questo articolo scriviamo dunque in che modo comincerà la soap, motivo per cui vi invitiamo a non proseguire con la lettura se non volete spoiler. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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