Nel terzo set di una recente partita, Jannik Sinner non ha richiesto il medical timeout nonostante evidenti segnali di affaticamento. La scelta ha suscitato discussioni tra appassionati e analisti, alcuni ipotizzando un atteggiamento di fair play, altri un possibile tilt psico-fisico. L’atleta non ha commentato pubblicamente la decisione, che ha influenzato la conclusione dell’incontro. La mancanza di un intervento medico ha generato dibattiti sul comportamento in campo e sulle strategie di gestione del dolore o della fatica.

Rianalizzando la sconfitta di Jannik Sinner con il senno di poi, in molti si sono posti la stessa domanda: perché non ha chiamato un medical time out nel terzo set, sul punteggio di 5-2 a suo favore, quando già si vedono i sintomi del suo crollo fisico? È uno dei punti chiave nell’analisi dell’ eliminazione dal Roland Garros del numero 1 al mondo. È chiaro, come già sottolineato in premessa, che si parla alla luce di quello che è già successo e che è facile ragionare dall’esterno, molto più complicato farlo in campo sotto il sole cocente. Però in quel momento, sul 5-2, Juan Manuel Cerundolo era ancora spalle al muro: a Sinner mancava solo un game per chiudere il match. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Eccesso di fair play o tilt psico-fisico? Perché Sinner nel terzo set non ha chiamato il medical time out

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Perché Sinner ha chiamato il fisioterapista. La protesta di MedvedevDurante la semifinale degli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner ha chiamato il fisioterapista, mentre Daniil Medvedev ha protestato dopo alcuni...

Paolo Bertolucci: “Ho apprezzato Sinner per quanto ha fatto vedere nel terzo set contro Medvedev”Oggi al Foro Italico di Roma si svolge la finale del torneo maschile sia nel doppio che nel singolare.

Argomenti più discussi: Disfunzioni tiroidee e sport: come sono collegati | Policlinico San Donato; Sei Giorni Enduro. Incredibile: Micheluz fuori per eccesso di velocità | Dueruote; La truffa della multa per eccesso di velocità: nuova ondata di false mail inviate a Parma; Chicco Testa lancia il Festival dell’Energia: Da questa sfida passa la nostra libertà.

Fair play warning reddit