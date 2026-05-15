Perché Sinner ha chiamato il fisioterapista La protesta di Medvedev

Durante la semifinale degli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner ha chiamato il fisioterapista, mentre Daniil Medvedev ha protestato dopo alcuni punti. Sinner, che sta giocando contro il numero uno del mondo, ha mostrato segni di affaticamento fisico, in particolare sulla terra rossa di Roma. La partita si sta rivelando molto combattuta, con Medvedev che ha espresso insoddisfazione in alcuni momenti del match. Entrambi i giocatori stanno affrontando una sfida intensa, con Sinner che cerca di superare le difficoltà fisiche.

Jannik Sinner sta affrontando Daniil Medvedev nella semifinale degli Internazionali d’Italia, ma il numero 1 del mondo sta facendo i conti con delle criticità fisiche che lo stanno mettendo a dura prova contro l’arcigno rivale russo sulla terra rossa di Roma. Il fuoriclasse altoatesino si è piegato più volte sulle ginocchia e si è appoggiato sulla racchetta a più riprese durante il secondo set, in cui ha annullato tre palle break sullo 0-3 e ha poi ceduto il servizio nel dodicesimo gioco, venendo così trascinato al terzo parziale. Il 24enne è riuscito a sorprendere il temibilissimo avversario nel terzo game, strappando il servizio: ottimo lungolinea, lisciata del russo dopo una risposta profonda, diritto in rete di Medvedev e rovescio lungo in lungolinea per issarsi sul 2-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

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