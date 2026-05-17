Oggi al Foro Italico di Roma si svolge la finale del torneo maschile sia nel doppio che nel singolare. Tra i protagonisti, si parla di Sinner, che nel terzo set del suo match contro Medvedev ha mostrato un livello di gioco apprezzato da alcuni commentatori. La giornata prevede incontri decisivi e il pubblico si prepara a seguire le sfide che determineranno i vincitori di questa edizione degli Internazionali d’Italia.

Quest’oggi, al Foro Italico di Roma, andrà in scena l’atto conclusivo del doppio e del singolare maschile degli Internazionali d’Italia. Una giornata di grande importanza per il tennis italiano, che potrebbe celebrare una storica doppietta, replicando quanto accaduto lo scorso anno nel torneo femminile. Nelle due finali saranno infatti protagonisti la coppia Simone BolelliAndrea Vavassori nel doppio e Jannik Sinner nel singolare. L’attenzione sarà inevitabilmente concentrata soprattutto sul fuoriclasse altoatesino, di nuovo in finale in un Masters 1000 in questa stagione dopo i trionfi di Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid. Una striscia di successi impressionante, che conferma il dominio espresso da Sinner nel 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paolo Bertolucci: “Ho apprezzato Sinner per quanto ha fatto vedere nel terzo set contro Medvedev”

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