Eccellenza Passarini | Tolentino mostra il tuo valore Possiamo tenere testa alla leader K Sport

Paolo Passarini, allenatore del Tolentino, invita la squadra a dimostrare il proprio valore affrontando la capolista dell’Eccellenza, il K Sport Montecchio Gallo. Il match tra le due squadre si presenta come un’occasione importante per i cremisi di confrontarsi con la prima della classe e mettere in evidenza le proprie capacità. La partita si svolgerà prossimamente e si preannuncia molto combattuta.

"Contro la prima della classe per mostrare il nostro valore". Carica i suoi Paolo Passarini, allenatore del Tolentino, in vista del big match tra i cremisi e il K Sport Montecchio Gallo, capolista dell’Eccellenza. Gara in programma alle 15 allo stadio "Della Vittoria" di Tolentino che metterà in palio punti preziosi. I pesaresi, guidati dal tecnico Magi, puntano a consolidare il primato, mentre la truppa cremisi proverà a riscattare il passo falso di Fermignano e mantenere saldo il piazzamento playoff. "Simili partite – sottolinea Passarini – si preparano da sole, sarà il terzo confronto stagionale contro il K Sport e credo che abbiamo le armi a disposizione per poter disputare una grande gara davanti al nostro pubblico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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