Ebola primo caso di guarigione | paziente dimesso dall' ospedale Oms | Identificati potenziali vaccini

Da ilmessaggero.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un paziente affetto da Ebola è stato dimesso dall'ospedale, segnando il primo caso di guarigione durante l’attuale epidemia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato questa notizia e ha aggiunto che sono stati identificati potenziali vaccini contro il virus. La persona era stata ricoverata in condizioni critiche e ora si trova in buona salute. Nessun dettaglio sulle terapie utilizzate è stato reso pubblico.

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L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. «La repubblica del Congo ha comunicato che il 27 maggio un paziente è guarito, ha lasciato l'ospedale ed è stato dimesso», ha dichiarato ai giornalisti Anais Legand dell'Oms, aggiungendo che si trattava del «primo caso». Verso il vaccino L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha identificato i candidati farmaci e vaccini più promettenti da mettere in campo contro l'epidemia di ebola da ceppo Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Ebola, primo caso di guarigione: paziente dimesso dall'ospedale. Oms: «Identificati potenziali vaccini»
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