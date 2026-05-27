Belen fuori dall' ospedale Matteo Bassetti | Basta tirare in ballo i vaccini le auguro pronta guarigione

Si chiude con il ritorno a casa e un appello alla ragionevolezza medica il nuovo capitolo che vede protagonista Belen Rodriguez. Dopo il ricovero avvenuto nella giornata di ieri presso il Policlinico di Milano, la showgirl argentina è stata ufficialmente dimessa. A margine della vicenda, è. 🔗 Leggi su Today.it

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Belen Rodriguez in ospedale, parla Bassetti: “Basta tirare in ballo i vaccini”Belén Rodriguez è stata ricoverata in ospedale al Policlinico di Milano, attirando l’attenzione dei media.

“Basta con…”. Belen Rodriguez, il commento di Matteo Bassetti dopo il casoMatteo Bassetti ha commentato la situazione di Belén Rodríguez, che si trova in ospedale.

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Bassetti interviene sul caso Belen: il messaggio social che riapre la polemica sui vacciniMatteo Bassetti commenta la crisi di Belen Rodriguez e torna sulla vecchia polemica legata ai vaccini. Un intervento a nostro avviso un po' criptico. cinemaserietv.it