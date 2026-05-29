La Repubblica del Congo ha annunciato il primo caso di guarigione documentata dall’ebola. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato che un paziente è stato dimesso dopo aver superato l’infezione. Questo rappresenta il primo esempio di guarigione ufficiale dal virus nella storia. La notizia riguarda un singolo caso e non ci sono altri dettagli sulla condizione del paziente o sul trattamento ricevuto.

Si registra il primo caso della storia di guarigione dall’ebola. Lo annuncia l’Organizzazione Mondiale della Sanità dopo le dichiarazioni della Repubblica del Congo. Il paziente, colpito dall’epidemia di ebola in corso nel paese, è guarito dall’infezione e ha lasciato l’ospedale mercoledì, potendo così tornare a vivere nella comunità. Si tratta di un evento senza precedenti, come sottolineato da Anais Legand dell'OMS, che riaccende una speranza nella gestione dell'epidemia diffusa nella Repubblica del Congo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Congo, guarisce dall’ebola e viene dimesso: è il primo caso della storia

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