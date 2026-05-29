Un paziente affetto da Ebola è stato dimesso dall'ospedale in Congo, segnando il primo caso di guarigione durante questa epidemia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che sono stati identificati potenziali vaccini contro il virus.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. «La repubblica del Congo ha comunicato che il 27 maggio un paziente è guarito, ha lasciato l'ospedale ed è stato dimesso», ha dichiarato ai giornalisti Anais Legand dell'Oms, aggiungendo che si trattava del «primo caso». Verso il vaccino L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha identificato i candidati farmaci e vaccini più promettenti da mettere in campo contro l'epidemia di ebola da ceppo Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ebola, primo caso di guarigione: paziente dimesso dall'ospedale in Congno. Oms: «Identificati potenziali vaccini»

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