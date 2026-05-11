Hantavirus in Italia rischio basso secondo il ministero della Salute In arrivo la circolare con indicazioni per l’isolamento

Il Ministero della Salute ha confermato che il rischio di diffusione dell’Hantavirus in Italia rimane valutato come basso. Nei prossimi giorni è prevista la pubblicazione di una circolare contenente le indicazioni ufficiali per le misure di isolamento e prevenzione. Al momento, non sono stati segnalati casi gravi o focolai significativi nel paese. La situazione rimane sotto controllo e monitorata dalle autorità sanitarie.

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