Hantavirus in Italia rischio basso secondo il ministero della Salute In arrivo la circolare con indicazioni per l’isolamento
Il Ministero della Salute ha confermato che il rischio di diffusione dell’Hantavirus in Italia rimane valutato come basso. Nei prossimi giorni è prevista la pubblicazione di una circolare contenente le indicazioni ufficiali per le misure di isolamento e prevenzione. Al momento, non sono stati segnalati casi gravi o focolai significativi nel paese. La situazione rimane sotto controllo e monitorata dalle autorità sanitarie.
L’allerta rispetto al rischio legato all’Hantavirus resta “basso”. Lo conferma il Ministero della Salute che comunque sta predisponendo una circolare a Regioni e uffici di frontiera per fare un quadro sulla situazione e indicare anche cosa fare, pure sulla base delle indicazioni Ecdc, in caso di persone che dovessero mostrare sintomi riconducibili al contagio. La circolare dovrebbe contenere indicazioni su tracciamenti, sorveglianza attiva ed eventuali isolamenti fiduciari. Al momento, comunque, in Italia restano solo 4 le persone sotto osservazione, quelle presenti sul volo KLM dove è stata presente per pochi minuti una donna contagiata e poi deceduta.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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