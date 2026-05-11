Il ministero della Salute | Nessun allarme in Italia Oggi sarà diramata una circolare per

Il ministero della Salute ha comunicato che il livello di allerta per l'Hantavirus in Italia rimane basso. Nella giornata di oggi, è prevista la diffusione di una circolare indirizzata alle Regioni e agli uffici di frontiera. Questa misura mira a fornire indicazioni specifiche sulla gestione del rischio e sulle precauzioni da adottare. Al momento, non sono stati segnalati casi o situazioni di emergenza legate al virus nel paese.

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