Il ministero della Salute | Nessun allarme in Italia Oggi sarà diramata una circolare per
Il ministero della Salute ha comunicato che il livello di allerta per l'Hantavirus in Italia rimane basso. Nella giornata di oggi, è prevista la diffusione di una circolare indirizzata alle Regioni e agli uffici di frontiera. Questa misura mira a fornire indicazioni specifiche sulla gestione del rischio e sulle precauzioni da adottare. Al momento, non sono stati segnalati casi o situazioni di emergenza legate al virus nel paese.
AGI - Il livello di allerta per l' Hantavirus in Italia resta basso ma, a quanto si apprende in giornata, sarà diramata una circolare per Regioni e uffici di frontiera. La circolare, a quanto si apprende, servirà per fare un quadro sulla situazione e indicare cosa fare, anche sulla base delle indicazioni Ecdc, in caso di persone che dovessero mostrare sintomi riconducibili al contagio da Hantavirus in atto. La circolare dovrebbe contenere indicazioni su tracciamenti, sorveglianza attiva ed eventuali isolamenti fiduciari. In Italia rimangono sotto osservazione quattro passeggeri del volo KLM in cui è stata presente per pochi minuti una donna contagiata e poi deceduta.🔗 Leggi su Agi.it
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