Ebola | Meloni chiede all’UE controlli alle frontiere e invia esperti
Il governo italiano ha chiesto all’Unione Europea di rafforzare i controlli alle frontiere per prevenire la diffusione del virus Ebola e ha inviato esperti sul tema. Restano ancora incerti i dettagli sui protocolli sanitari applicati ai viaggiatori provenienti dai paesi africani. Inoltre, si sta definendo la composizione della missione tecnica dell’Istituto Spallanzani, che sarà inviata a Kinshasa per approfondire la situazione.
? Domande chiave Come influenzeranno i nuovi protocolli sanitari i viaggiatori dai paesi africani?. Chi comporrà la missione tecnica inviata dall'Istituto Spallanzani a Kinshasa?. Perché l'Italia chiede regole comuni sui confini proprio ora?. Quali saranno le conseguenze della proposta di Meloni al prossimo Consiglio europeo?.? In Breve Missione tecnica Spallanzani verso Kinshasa con materiali sanitari e medicinali.. Videoconferenza Ministri Salute prevista per la prossima settimana.. Consiglio EPSCO il 16 giugno per definire priorità d'azione comunitarie.. Consiglio europeo il 18 e 19 giugno 2026 per gestione frontiere.. La Presidente del... 🔗 Leggi su Ameve.eu
EBOLA IN ITALIA, SCATTA LALLERTA: MELONI CHIEDE CONTROLLI PIÙ RIGIDI ALLE FRONTIERE UE
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