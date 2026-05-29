Ebola | Meloni chiede all’UE controlli alle frontiere e invia esperti

Notizia in breve

Il governo italiano ha chiesto all’Unione Europea di rafforzare i controlli alle frontiere per prevenire la diffusione del virus Ebola e ha inviato esperti sul tema. Restano ancora incerti i dettagli sui protocolli sanitari applicati ai viaggiatori provenienti dai paesi africani. Inoltre, si sta definendo la composizione della missione tecnica dell’Istituto Spallanzani, che sarà inviata a Kinshasa per approfondire la situazione.