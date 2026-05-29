Il governo italiano ha chiesto all’Unione Europea di intensificare i controlli alle frontiere in risposta al focolaio di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. La richiesta si basa sulla percezione di un rischio aumentato di diffusione del virus, legato alla situazione epidemiologica in Africa centrale. Nessuna misura specifica è stata ancora adottata, ma l’attenzione è rivolta a monitorare eventuali ingressi di persone potenzialmente infette.

"L'Italia ritiene che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale collegata al recente focolaio di virus ebola Bundibugyo (BVD) nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda richieda la massima attenzione. Per questo motivo il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha inviato una lettera al Presidente di turno dell'UE Nikos Christodoulides, al Presidente del Consiglio europeo António Costa e alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. L'obiettivo è sollecitare, nel rispetto delle prerogative nazionali in materia di tutela della salute, un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni per la gestione degli arrivi diretti e indiretti dalle zone colpite". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ebola, Giorgia Meloni all'Ue: "Rafforzare i controlli alle frontiere"

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Ebola Outbreak Cancels Major Delhi Summit!

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Se vi è una tale emergenza sanitaria, non sarebbe opportuno controllare i confini ed evitare gli ingressi irregolari? #Italia @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni x.com

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