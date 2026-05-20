Ebola Italia presente alle riunioni con OMS e Comitato per la Sicurezza Sanitaria dell’UE

Il Ministero della Salute comunica che oggi l’Italia ha partecipato alle riunioni con l’Organizzazione Mondiale della Sanità e il Comitato per la Sicurezza Sanitaria dell’Unione Europea. Durante gli incontri sono stati discussi aspetti relativi alla gestione e alla prevenzione delle malattie infettive, con particolare attenzione alla situazione di Ebola. Le riunioni si sono svolte in modalità telematica e hanno coinvolto rappresentanti di diversi Paesi e delle istituzioni sanitarie internazionali.

OMA (ITALPRESS) – Il Ministero della Salute informa che oggi l’Italia, attraverso il Dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze sanitarie, ha partecipato alle riunioni organizzate dall’OMS e dal Comitato per la Sicurezza Sanitaria dell’UE sull’epidemia di Malattia da Virus Bundibugyo-BVD-(Orthoebolavirus bundibugyoense) nella Repubblica Democratica del Congo. Nel corso delle riunioni, in cui era presente, per il Ministero, il Capo del Dipartimento, Maria Rosaria Campitiello, le autorità internazionali hanno fatto il punto sull’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (PHEIC) dichiarata il 17 maggio scorso. Il rischio è valutato dall’OMS come alto a livello nazionale e regionale (nell’area interessata), ma basso a livello globale: non è emergenza pandemica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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