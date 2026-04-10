L’Entry Exit System entra pienamente in vigore | più controlli alle frontiere esterne dell’UE

Da oggi l’EntryExit System (EES) è operativo in modo completo, introducendo un sistema digitale che monitora ingressi e uscite dei cittadini di Paesi non appartenenti all’UE che soggiornano nel territorio dello spazio Schengen. La Commissione europea ha comunicato che il sistema, che raccoglie i dati di viaggio, è ora funzionante e in grado di registrare automaticamente i movimenti alle frontiere esterne dell’Unione.

La Commissione europea ha annunciato l’entrata a pieno regime dell’EntryExit System (EES), il nuovo sistema digitale che registra ingressi e uscite dei cittadini di Paesi terzi che viaggiano per soggiorni brevi nei Paesi Schengen. In una nota, l’esecutivo europeo descrive il passaggio come una tappa importante per il rafforzamento della sicurezza delle frontiere esterne dell’Unione e per la modernizzazione della gestione dei confini, affidata sempre più a strumenti interoperabili e automatizzati. L’EES sostituisce il tradizionale timbro sul passaporto con una raccolta digitale di dati biografici, biometrici e di viaggio. L’obiettivo è... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’Entry/Exit System entra pienamente in vigore: più controlli alle frontiere esterne dell’UE Migranti, la nuova strategia della Commissione UE. Più controlli alle frontiere e visti per attrarre i talentiLa Commissione europea ha presentato giovedì 29 gennaio due strategie profondamente collegate che rappresentano un nuovo approccio alla politica... Per mare e per terra, decine di vittime alle frontiere UeMediterraneo A Lampedusa arrivano i corpi di 19 migranti morti per assideramento. Temi più discussi: EES - Entry Exit System - criticità; ENTRY-EXIT SYSTEM PER CONTROLLI FRONTIERE: PAOLONI, SÌ ALLE NUOVE TECNOLOGIE, MA SI RISCHIA COLLASSO DEL SISTEMA; Oggi debutta l’EES europeoAumentano i timori di codeal controllo passaporti; Allarme del SAP: con il nuovo sistema EES rischio caos all’aeroporto. L’Entry/Exit System entra pienamente in vigore: più controlli alle frontiere esterne dell’UEPer Bruxelles il sistema è un passaggio chiave per rafforzare sicurezza e controllo delle frontiere esterne. Dall’avvio progressivo nell’ottobre 2025, il sistema ha registrato oltre 52 milioni di ingr ... msn.com New EU entry system in force: How does it work and could you be delayed?Passengers without EU passports will be required to have their fingerprints and photographs taken, as senior correspondent Jonathan Swain reports . A new Entry/Exit system will be ... news.stv.tv Da domenica 12 ottobre 2025 è entrato in vigore il sistema informatico di ingresso e uscita nei 29 Paesi membri dell’area Schengen, ribattezzato Ees (Entry/Exit System). Registra digitalmente gli ingressi e le uscite, nonché i dati contenuti nel passaporto, le im - facebook.com facebook Da domenica 12 ottobre 2025 è entrato in vigore il sistema informatico di ingresso e uscita nei 29 Paesi membri dell’area Schengen, ribattezzato Ees (Entry/Exit System). Registra digitalmente gli ingressi e le uscite, nonché i dati contenuti nel passaporto, le im x.com