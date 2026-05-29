In Congo si registrano quasi mille casi di Ebola, ma si sospetta che il numero reale possa essere superiore. Il medico e infettivologo Matteo Bassetti ha commentato la situazione, sottolineando le difficoltà nel conteggio ufficiale. Ha inoltre fatto riferimento alla gestione dell’epidemia, criticando la risposta di alcune autorità statunitensi. La diffusione del virus continua a preoccupare le autorità sanitarie locali e internazionali.

Quasi mille casi accertati di Ebola in Congo e nei paesi vicini. Matteo Bassetti lancia l’allarme sull’epidemia e punta il dito contro l’amministrazione americana di Donald Trump, che con lo smantellamento dell’Usaid ha tagliato i finanziamenti per aiutare i paesi africani. L’esperto torna poi a ribadire che non c’è rischio che l’Ebola si diffonda in Italia, anche se si potrebbe fare molto di più nel monitorare possibili casi in arrivo. Ebola, Matteo Bassetti: “Quasi mille casi” “Cosa sta succedendo in Africa?”. Così l’infettivologo Matteo Bassetti in un video sulla sua pagina Facebook parla dell’epidemia di Ebola in corso in Congo. “Siamo arrivati a quasi mille casi” accertati, dice Bassetti, “ma è probabile che siano molti di più, perché c’è stato un ritardo nel lanciare l’allarme”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ebola, Matteo Bassetti punta il dito contro Trump: "Quasi mille casi ma è probabile che siano molti di più"

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