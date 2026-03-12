Matteo Bassetti | Allarme sifilide casi in aumento tra i più giovani

L’infettivologo Matteo Bassetti ha segnalato un aumento significativo dei casi di sifilide, con una crescita anche tra i giovani. La notizia è stata condivisa attraverso un video pubblicato sui social media, dove ha sottolineato come il fenomeno stia coinvolgendo un largo segmento della popolazione. L’attenzione si concentra sull’incremento dei contagi, soprattutto tra i più giovani.

L’infettivologo Matteo Bassetti lancia l’allarme sifilide. “Stanno aumentando molto i casi anche tra i più giovani”, ha affermato in un video pubblicato sui social il direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova. “ Oggi c’è un nuovo studio che ci dice come curarla. Normalmente quando si fa la diagnosi di sifilide – non si sa quando uno l’ha contratta – si prescrivono tre dosi di penicillina. Questo studio ci dimostra che una singola di dose di penicillina è uguale a fare tre dosi. Questo aiuterà molto la cura della sifilide. Mi raccomando, un messaggio ai più giovani, fatevi i test per capire se si ha la sifilide e così con una sola dose di antibiotico guarirete e non avrete più nessun problema”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Matteo Bassetti: “Allarme sifilide, casi in aumento tra i più giovani” Articoli correlati Leggi anche: Matteo Bassetti lancia l’allarme sifilide: “Aumento impressionante soprattutto tra i più giovani, anche 15-17enni. Il preservativo rimane lo strumento migliore per difendersi” Leggi anche: Sifilide, torna a crescere l’allarme in Italia: il virologo Matteo Bassetti avverte sui contagi tra i giovani Tutti gli aggiornamenti su Matteo Bassetti Temi più discussi: Matteo Bassetti lancia l'allarme sifilide: Aumento impressionante soprattutto tra i più giovani, anche 15-17enni. Il preservativo rimane lo strumento migliore per difendersi; Sifilide, torna a crescere l’allarme in Italia: il virologo Matteo Bassetti avverte sui contagi tra i giovani; Bassetti e l’allarme sifilide: Casi in aumento tra i 15enni; Bassetti e l'allarme per la 'malattia del sesso', boom tra giovanissimi. Sifilide in aumento tra i giovani, l’allarme di Bassetti: Contagi anche tra i 15-17enniNegli ultimi anni la sifilide è tornata a crescere anche in Italia, riportando l’attenzione su una delle infezioni sessualmente trasmesse più antiche ma ancora molto diffuse. A rilanciare l’allarme è ... msn.com Matteo Bassetti lancia l’allarme sifilide, anche tra i giovanissimi: come si trasmette, come si curaL'infettivologo parla di un aumento impressionante di casi già tra i 15 e i 17 anni. La colpa è soprattutto di un cambiamento nel modo in cui il rischio viene percepito, ma anche nelle abitudini rel ... msn.com Le infezioni sessualmente trasmesse tornano a crescere in Italia e la sifilide registra un aumento significativo tra adolescenti e giovani adulti. L’infettivologo Matteo Bassetti invita a rafforzare prevenzione, educazione sessuale e accesso ai test facebook Il caffè Matteo Bassetti: «Può favorire il metabolismo e far perdere peso. Come e quanto berne al giorno» x.com