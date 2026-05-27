Una dottoressa di Medici senza frontiere proveniente dalla Repubblica Democratica del Congo, dove è in corso un focolaio di Ebola, è stata messa in quarantena allo Spallanzani. L’ospedale ha avviato il protocollo di sicurezza per il suo rientro in Italia. La donna si trova sotto osservazione e sono in corso le procedure di monitoraggio, secondo le direttive sanitarie. Nessuna altra persona è stata segnalata come contatto stretto.

L’apparato sanitario italiano si è attivato tempestivamente per gestire il rientro in patria di un medico di Medici senza frontiere proveniente dalla Repubblica Democratica del Congo, dove era in corso un focolaio di febbre emorragica. La dottoressa, atterrata a Roma attraverso un volo privato appositamente predisposto dall’organizzazione umanitaria, è stata immediatamente presa in carico dal personale specializzato e trasferita all’istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani. Attualmente la professionista non manifesta alcun sintomo riconducibile all’infezione, ma le rigide procedure di sicurezza internazionali e nazionali impongono un periodo di isolamento fiduciario e una serie di accertamenti clinici approfonditi per escludere qualsiasi forma di contagio latente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ebola, dottoressa rientrata dal Congo in quarantena allo Spallanzani

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