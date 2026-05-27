Una dottoressa italiana è stata posta in quarantena allo Spallanzani dopo il rientro dalla Repubblica Democratica del Congo, dove aveva avuto contatti con pazienti affetti da Ebola. La professionista non presenta sintomi e si trova in condizioni di serenità. La quarantena è stata stabilita come misura precauzionale. La struttura ha confermato che la dottoressa ha rispettato le procedure di sicurezza e monitoraggio previste per i casi di esposizione a virus altamente infettivi.

ROMA - Rientro in sicurezza in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo per una dottoressa italiana entrata in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola. Lo rende noto il ministero della Salute. Il medico, una donna chirurgo di Medici Senza Frontiere, non ha sintomi e in giornata «arriverà a Roma», dove all'Istituto Spallanzani sarà accompagnata per «la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva». Nell'ambito della sua attività, nel centro di salute di Salamat (Bunia- Ituri), il chirurgo è entrato in contatto il 16 maggio con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi, rileva il ministero, di un caso di contatto diretto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Ebola, dottoressa italiana in quarantena allo Spallanzani: è rientrata dal Congo. «Asintomatica e serena»

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